VSV bringt erste Amtshaftungsklagen in Causa Ischgl ein

Der Verbraucherschutzverein (VSV) wird am Mittwoch erste Amtshaftungsklagen von Ski-Touristen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz gegen die Republik Österreich und das Land Tirol einbringen. Touristen haben sich beim Ski-Urlaub in Tirol - insbesondere in Ischgl - mit Covid-19 infiziert und das Virus in die ganze Welt getragen. Details zu den Musterklagen wegen Schadenersatz für Covid-Opfer wird der VSV bei einer Pressekonferenz in Wien bekanntgeben.