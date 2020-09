Totenzahl nach Wohnhauseinsturz in Indien gestiegen

Die Zahl der Toten nach dem Einsturz eines Wohnhauses in Indien hat sich auf mindestens 36 erhöht. Weitere Menschen könnten noch in den Trümmern eingeschlossen sein, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Das 35 Jahre alte, dreistöckige Haus in der Nähe der Millionenmetropole Mumbai stürzte am frühen Montagmorgen ein, als die meisten Bewohner noch schliefen. Das Gebäude sei in baufälligem Zustand gewesen, hieß es seitens der Behörde.