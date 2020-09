Innsbruck, Lienz – Beim Siedlerbund (GHS) ist Feuer am Dach. Die 4400 Mitglieder sind für Montag, 28. September, zu einer außerordentlichen Generalversammlung geladen, bei der es um die Zukunft der Wohnbaugenossenschaft mit Büros in Innsbruck und Lienz geht. Dass die Versammlung in Lienz stattfindet und nicht in Innsbruck, ist nur einer von vielen Kritikpunkten gegen Langzeit-Obmann Josef Altenweisl. Dass er sie über Wochen hinausgezögert hat, ebenfalls.