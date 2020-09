Beck für einheitliche Corona-Regeln an deutschen Theatern

Der Intendant am Bayerischen Staatsschauspiel, Andreas Beck, mahnt deutschlandweit einheitliche und gelockerte Corona-Regeln an Theatern an. „Unsere Belüftungssysteme sind besser als die in den Bahnen und Bussen. Warum hat die Kunst die härtesten Auflagen?“, sagte Beck der Münchner „Abendzeitung“ (Mittwoch). „Wir sind alle bestrebt, vom 1,5-Meter-Sicherheitsabstand zumindest auf einen 1-Meter-Abstand zu kommen. Es ist ja von Bundesland zu Bundesland verschieden.“