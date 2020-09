„Zukunftswerkstatt“ der Jesuiten in der Sillgasse feierlich eröffnet

Innsbruck – Die „Zukunftswerkstatt“ im Gebäudekomplex des Jesuitenkollegs in der Innsbrucker Sillgasse ist fertig. Mit einem Gottesdienst und einer Segnungsfeier, geleitet von Bischof Hermann Glettler bzw. Jesuiten-Provinzial Pater Bernhard Bürgler, wurden die Räume offiziell ihrer Bestimmung übergeben.

Es handle sich um einen Ort für junge Männer und Frauen zwischen 18 und 30 Jahren, „die in ihrem Leben vor zentralen Entscheidungen stehen und Begleitung brauchen, die einen Raum der Stille suchen, an dem sie ihr Leben ordnen können, die Fragen nach Gott haben oder generell auf der Suche nach ihrem Platz in der Welt sind“, erklärt Pater Helmut Schumacher, Leiter der Zukunftswerkstatt.