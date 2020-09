Es kommt wieder Bewegung rein: Wahres "Super-Wochenende" in Tirol

Tiroler Frauenlauf: Corona­virus hin oder her, die zehnte Jubiläumsauflage wollte sich das Team rund um Organisator Alexander Pittl nicht vermiesen lassen. „Wir haben alles noch einmal an die letzten Corona-Bestimmungen angepasst. Jetzt sind wir startklar“, schnaufte Pittl gestern durch. Sein Vorteil: Seine Mannschaft veranstaltete vor zwei Wochen den Innsbruck Alpine Trailrun Festival mit gut 2600 Teilnehmern und sammelte dort viel Erfahrung. Pittl: „Es ist alles perfekt abgelaufen. Jetzt wissen wir, was auf uns zukommt.“ Für den Frauenlauf am Samstag (ab 15 Uhr, Innsbrucker Olympiaworld) gingen an die 800 Anmeldungen ein, gelaufen wird im 30-Minuten-Abstand in 100er-Blocks. Im Vorjahr waren noch über 3000 Damen dabei. Die Zahl ist für Pittl so wie die durchwachsene Wetterprognose nicht von Bedeutun­g: „In erster Linie geht es darum, dass sich die Leute wieder bewegen können.“ Der Kinderlauf wurde bereits abgesagt.