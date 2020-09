Nach dem Lehrjahr träumen die Raiders schon vom Meistertitel

Innsbruck – Glänzende Augen, große Worte und eine noch größere Euphorie: Die Swarco-Raiders-Basketballer versprühen vor dem Auftakt der zweiten Bundesliga am Sonntag so viel Zuversicht, dass man meinen möchte, es hätte die ganze Vorgeschichte gar nicht gegeben. Diesen vorletzten Rang in der abgebrochenen Vorsaison. Oder den späten Trainerwechsel im Frühjahr. Oder freilich die Corona-Pandemie, die sich bis ins Hier und Jetzt erstreckt.