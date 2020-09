Zahl der Corona-Infizierten in Österreich stabil

Die Zahl der aktiv SARS-CoV-2-Infizierten ist am Mittwoch in Österreich mit 8.258 nahezu gleich wie am Vortag geblieben (8.220). In den vergangenen 24 Stunden wurden 681 Neuinfektionen eingemeldet. Weiter gestiegen ist mit 413 die Zahl der Menschen in Spitalsbehandlung (plus 23), behandelt, davon 77 auf Intensivstationen (plus 2). 16.617 PCR-Tests wurden seit Dienstag übermittelt. 777 Menschen sind seit Ausbruch der Pandemie an den Folgen des Corona-Virus gestorben.