Ältere Frauen während Pandemie besonders gewaltgefährdet

Ältere Frauen sind besonders gefährdet, Opfer von Gewalt zu werden. Praxiserfahrungen von Rotkreuz-Mitarbeitern zeigen, dass die Coronavirus-Pandemie die Situation für Betroffene verschärft hat. Demenz und soziale Isolation sind Risikofaktoren für häusliche Gewalt. Das Rote Kreuz forderte gemeinsam mit Experten am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Wien mehr Bewusstsein und mehr Mittel für Prävention. Viele Übergriffe bleiben unbemerkt, die Dunkelziffer ist hoch.

„Das Thema wird in seiner Dimension leider immer noch unterschätz“, sagte Rotkreuz-Generalsekretär Michael Opriesnig. Es müsse besser hingesehen und Vorkehrungen getroffen werden, die „vulnerable Gruppe“ müsse besser geschützt werden, forderte Opriesnig verstärkte Prävention, sowohl bei Mitarbeitern von Pflege- und Sozialdiensten, als auch im Gesundheitswesen. Außerdem müsse mehr Forschung durchgeführt werden, „weder auf europäischer, noch auf nationaler Ebene gibt es ausreichend repräsentative Daten“, kritisierte der Generalsekretär. Das Rote Kreuz startet nun ein gefördertes Projekt zum Thema, um ältere Frauen zu stärken. In einer ersten Pilotphase sind Informations- und Sensibilisierungsveranstaltungen für ältere Frauen in Wien und der Steiermark geplant. Um betroffene Berufsgruppen noch stärker zu sensibilisieren, bietet das Rote Kreuz Online-Kurse für Mitarbeiter und Freiwillige an.