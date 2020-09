Barnier gibt sich vor Post-Brexit-Gesprächen entschlossen

Zum Auftakt einer neuen Gesprächsrunde in Sachen Brexit hat EU-Verhandlungsführer Michel Barnier Zuversicht geäußert, dass eine Einigung gefunden werden kann. „Ich bin entschlossen“, sagte Barnier am Mittwoch in London. „Wir bleiben ruhig, respektvoll, realistisch und standhaft.“ Zu dem umstrittenen britischen Gesetzesvorhaben mit Blick auf den Binnenmarkt wollte sich Barnier nicht äußern.

Der britische Staatsminister Michael Gove warnte inzwischen in einem Schreiben an Handelsverbände vor langen Lkw-Staus an der britischen Grenze nach dem Ende der Brexit-Übergangsphase. Schon im Jänner könne es Staus mit 7.000 Lastwagen an der Grenze nach Frankreich geben, schrieb Gove in dem Brief, über den britische Medien am Mittwoch berichteten.