Unwetter besser vorhersagen: Tirol und Südtirol planen Niederschlagsradar

Lienz, Bozen, Innsbruck – Messen, Registrieren, Aufzeichnen und Weiterleiten von Wetterdaten – das ist die Aufgabe des Niederschlagsradars, der in absehbarer Zeit an der Grenze zwischen Tirol und Südtirol seine Arbeit aufnehmen soll. Das Radargerät selbst befindet sich in einem so genannten Radom, einer schützenden Kugel mit drei bis vier Metern Durchmesser. Die Kugel kann auf einem Turm aus Metall oder Beton oder auch auf einem Gebäude angebracht sein. Projektpartner bei diesem Vorhaben sind Tirol, Südtirol und die ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik).

Die Suche nach dem richtigen Standort ist nicht so einfach, weiß Marcel Innerkofler von der Landeswarnzentrale in Innsbruck. „Die Seehöhe allein macht es nicht aus. Es ist auch wichtig, dass der Radar freie Sicht rundum hat, möglichst über die gesamten 360 Grad.“ Dann kann das Gerät messen, ob es regnet, schneit oder hagelt, wohin die Wetterfront wandert und wie schnell sie sich bewegt – und das nicht nur oben am Berg, sondern auch in den Tälern. In den nächsten Wochen machen sich die Experten auf zum Lokalaugenschein. Zehn Standorte werden untersucht, zwei davon kommen in die engere Auswahl. An einem der beiden wird das Gerät schließlich aufgestellt.