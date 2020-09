Klimaerwärmung könnte Viren langlebiger machen

Wärme, Sonnenlicht und Mikroben können Viren unschädlich machen. Die krankmachenden Erreger könnten sich aufgrund der globalen Klimaerwärmung aber an Wärme gewöhnen und dadurch länger infektiös bleiben. Das berichten Schweizer Forscher im Fachmagazin „Environmental Science and Technology“. Die Wissenschafter untersuchten, wie gut sich humane Enteroviren an Wärme anpassen. Diese Viren können schwere Krankheiten hervorrufen und gelangen über Ausscheidungen ins Abwasser.