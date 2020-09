Alaba Kandidat für Wahl zu Europas Verteidiger des Jahres

David Alaba hat die Chance auf die Ehrung zum Verteidiger des Jahres in Europa. Der österreichische Fußball-Teamspieler steht in dieser Kategorie gemeinsam mit seinen Bayern-Teamkollegen Joshua Kimmich und Alphonso Davies in der Endauswahl. Der Gewinner wird am 1. Oktober im Rahmen der Auslosung der Champions-League-Gruppenphase bekanntgegeben. Bei der Wahl zum besten Mittelfeldspieler wurde Leipzig-Profi Marcel Sabitzer auf Rang zehn gelistet.