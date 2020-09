Ein Todesopfer bei Crash von Pkw mit Zug im Burgenland

In Eisenstadt sind am Mittwoch an einer Bahnkreuzung ein Pkw und ein Zug zusammengestoßen. Für die 73-jährige Lenkerin des Wagens aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung kam jede Hilfe zu spät, sie starb an der Unfallstelle. Ihr 79-jähriger Mann, der sich als Beifahrer im Auto befand, erlitt schwere Verletzungen, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland. Der Bahnübergang ist mit einer Lichtzeichenanlage gesichert. Wie es zu dem Zusammenstoß kam, war vorerst nicht bekannt.