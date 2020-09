Stiftung Mozarteum Salzburg erhält ein „Facelifting“

Nach gut 100 Jahren bekommt das Mozarteum Salzburg - Sitz der Internationalen Stiftung Mozarteum - ein Facelifting: Das von 1912 bis 1914 errichtete Gebäude an der Schwarzstraße wird umgebaut. Der Foyer-Trakt wird neu gestaltet, die Konzertsäle werden renoviert und der Bastionsgarten wird in den Konzertbetrieb integriert. Die Wiedereröffnung soll im Sommer 2022 erfolgen, Konzerte in den Mozartwochen 2021 und 2022 und bei den Salzburger Festspielen sind aber möglich.