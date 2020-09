Eiffelturm nach Evakuierung wegen Bombendrohung wieder offen

Der Eiffelturm in Paris ist nach einer telefonischen Bombendrohung Polizeikreisen zufolge evakuiert worden. Mehrere Hundert Menschen wurden demnach am Mittwoch von dem Wahrzeichen der französischen Hauptstadt weggeleitet, während der Turm durchsucht worden sei. Der Betreiber bestätigte die Evakuierung. Am frühen Nachmittag wurde das mehr als 300 Meter hohe Bauwerk dann für Besucher wieder geöffnet, wie Mitarbeiter der Nachrichtenagentur Reuters beobachteten.