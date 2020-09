Zwei Tote bei Zusammenstoß von Pkw mit Zug im Burgenland

In Eisenstadt hat am Mittwoch der Zusammenstoß eines Pkw mit einem Zug zwei Menschenleben gefordert. Die 73-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung starb noch an der Unfallstelle. Ihr 79-jähriger Mann wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Spital nach Wr. Neustadt geflogen, wo er seinen schweren Verletzungen erlag. Der Unfall hatte auch eine Diskussion um die Sicherheit auf der mit einer Lichtsignalanlage ausgestatteten Eisenbahnkreuzung zur Folge.