Neue Corona-Gesetze passieren Nationalrat

In Kraft treten können die gesetzlichen Regeln für die Corona-Ampel sowie die Definition eines Lockdowns und von Ausgangssperren kommende Woche. Bei der Corona-Ampel sind nun als Kriterien bei der Bewertung der epidemiologischen Situation neu auftretende Fälle, die Clusteranalyse (also die Frage, in wie vielen Fällen die Infektionsquelle geklärt wurde), die Auslastung der Krankenhäuser, der Anteil der positiven an allen Tests sowie regionale Besonderheiten wie Tourismus- und Pendlerströme definiert.