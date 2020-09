Vormals dickster Mann der Welt besiegte das Coronavirus

Wie Franco sagte, erschwerte ihm seine lange Geschichte von Diabetes, hohem Blutdruck und einer chronischen Lungenerkrankung den Kampf gegen die Coronavirus-Infektion. Er habe an Fieber, Körper- und Kopfschmerzen sowie Atembeschwerden gelitten, erzählte der im zentralmexikanischen Bundesstaat Aguascalientes lebende Franco. „Es ist eine sehr aggressive Krankheit“, sagte er. Ein Viertel der mehr als 74.000 Menschen in Mexiko, die an den Folgen der Coronavirus-Infektion gestorben sind, waren nach offiziellen Angaben übergewichtig.