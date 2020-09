Tampa Bay Lightning stellen in NHL-Finalserie auf 2:1

Tampa Bay Lightning hat im Finale der National Hockey League (NHL) gegen die Dallas Stars mit dem zweiten Sieg in Folge auf 2:1 gestellt. Tampa gewann am Mittwoch beim Comeback von Kapitän Steven Stamkos deutlich mit 5:2. Die vierte Partie der Best-of-seven-Serie in der Corona-“Blase“ von Edmonton geht in der Nacht auf Samstag über die Bühne.