Esterhazy-Stiftung verliert Prozess um Kunstobjekte

Im Prozess um im Budapester Kunstgewerbemuseum befindliche Kunstobjekte hat die Esterhazy-Privatstiftung am Budapester Hauptstädtischen Gericht in erster Instanz eine Niederlage erlitten, berichtete die Ungarische Nachrichtenagentur MTI am Mittwochabend. Laut Urteil konnte die Stiftung nicht nachweisen, dass die vom Verfahren betroffenen Schätze feste Bestandteile der Schatzkammer auf der Burg Forchenstein seien.