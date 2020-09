Nobelpreisträger erhalten diesmal höheres Preisgeld

Die diesjährigen Nobelpreisträger erhalten ein höheres Preisgeld als ihre Vorgänger in den Vorjahren. Pro Kategorie werde es in diesem Jahr zehn Millionen schwedische Kronen (rund 950.000 Euro) und damit eine Million Kronen mehr als zuletzt geben, teilte die Nobelstiftung am Donnerstag mit.

Wer die Nobelpreise in diesem Jahr erhält, wird vom 5. bis 12. Oktober in Stockholm und in Oslo bekanntgegeben. Ihre Auszeichnungen - neben dem Preisgeld erhalten die Geehrten die prestigeträchtigen Nobelmedaillen und -urkunden - nehmen die Preisträger am 10. Dezember, dem Todestag von Preisstifter Alfred Nobel, entgegen. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie werden die Preisverleihungen diesmal deutlich kleiner und anders ausfallen als normalerweise.