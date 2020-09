Innsbruck: Wohnungen am Haydnplatz werden „endlich“ saniert

Größtes Manko der Kleinwohnungen war laut Inner­ebner bislang, dass sie zwar mit Duschmöglichkeiten ausgestattet waren, nicht aber mit eigenen Toiletten. Die Bewohner mussten also – und müssen derzeit noch – Gemeinschafts-WCs am Gang nützen, was in den Worten von Innerebner „gelinde gesagt suboptimal“ war.