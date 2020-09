Rotes Kreuz Kitzbühel hilft bei Wohnungssuche

Kitzbühel – 2015 musste Karim mit seiner Familie aus seinem Heimatland Afghanistan flüchten und gelangte schließlich nach Tirol. Nicht mehr wegzudenken ist seither seine Hilfe bei der samstäglichen Ausgabe der Lebensmittel bei der Tafel in Kitzbühel. Seit vier Jahren kommt er jeden Samstag zur Tafel, um beim Sammeln und Ausgeben der Lebensmittel an Personen mit finanziellen Engpässen zu helfen. Die Zeit, die er ehrenamtlich in der Tafel verbringt, nutzt er, um mit seinen Kolleginnen und Kollegen Deutsch zu üben. Seine Frau Zarguna arbeitet seit zwei Jahren ehren­amtlich in der Bezirksstelle, aber im Kleiderladen. So haben die beiden unterschiedliche Einsatztage und können sich die Betreuung der beiden Kinder teilen.