VfGH hinterfragt Verbot des assistierten Suizids

Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat sich am Donnerstag mit dem Verbot der Sterbehilfe befasst. Befragt wurden in einer öffentlichen Verhandlung sowohl Befürworter als auch Gegner einer Liberalisierung. Die Vertreter der Regierung verteidigten in der Verhandlung die bestehende Rechtslage verteidigt. Die Antragsteller wiesen das zurück - und kritisierten insbesondere, dass Sterbewilligen anstatt eines assistierten Suizids „Hintertürchen“ angeboten würden.