Drei Festnahmen bei Aktion gegen Schlepperkriminalität

In einer gemeinsamen Aktion gegen Schlepperkriminalität in der EU und den Westbalkanstaaten sind binnen elf Tagen 47 Schlepper festgenommen und 4.954 geschleppte bzw. unrechtmäßig aufhältige Personen aufgegriffen worden. Drei der Festnahmen und 84 Aufgriffe erfolgten in Österreich, berichtete Innenminister Karl Nehammer (ÖVP). Zudem wurden 53 ge- bzw. verfälschte Reisedokumente, zwölf gestohlene Kfz und 20.000 nicht deklarierte Schutzmasken sichergestellt.