„Zeit, die Hüften zu schwingen“: Die "Dancing Stars" sind endlich zurück

Wien – „Das zweite erste Mal im großen Ballroom aufzutreten ist magisch. Wir waren alle so lange in dieser frustrierenden Lockdown-Pause, es ist Zeit, die Hüften zu schwingen!“, plauderte Dragqueen Tamara Mascara im Vorfeld zum heutigen Neustart von „Dancing Stars“.

Mehr als ein halbes Jahr ist es nun her, dass Mascara und ihre neun prominenten Kollegen mehr oder weniger durch den Ballsaal schwebten. Am 6. März wurde der Auftakt der Tanzshow ausgestrahlt. Dann gab Corona den Ton an und die berühmte Tanzcrew wurde zur Zwangspause verdonnert. Heute Abend sind die „Dancing Stars“ um 20.15 Uhr auf ORF 1 wieder zurück am Parkett.