Feuer am Dach in Fügen: Feuerwehr ärgert sich über TVB

Fügen – Es herrscht Feuer am Dach in Fügen. Nachdem der Tourismusverbandsaufsichtsrat dem Bürgermeister bezüglich der Errichtung eines neuen Feuerwehrhauses auf TVB-Grund bei der Therme eine Absage erteilt hat, ist nicht nur der BM Dominik Mainusch empört. Auch die Feuerwehr meldet sich zu Wort. Ihrem Frust machen die Mitglieder auf ihrer Facebook-Seite Luft.

Wie berichtet, habe sich BM Mainusch als letzte Option an den TVB gewandt bei der Suche nach einem Grundstück für die Feuerwehr. Sie ist derzeit bei der Neuen Mittelschule angesiedelt, die umgebaut werden muss. Der TVB lehnte jedoch ab. Obmann Ernst Erlebach schlug die ehemalige Zillertal Tenne als alternativen Standort vor. Auch ein gemeinsames Feuerwehrhaus mit der Nachbargemeinde Uderns könnte man laut ihm andenken. Das kommt für die FF Fügen aber keinesfalls in Frage. Ebenso wenig der Tenne-Standort an der B169 aufgrund der Stausituation. Eine Ausrückzeit von 30 bis 60 Minuten könnte das laut Haun bedeuten. „Wir machen uns auch unsere Gedanken und der optimalste Standort wäre beim Kreisverkehr nordwestlich der Therme“, sagt Haun.