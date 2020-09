VfGH hinterfragt Verbot des assistierten Suizids

Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat sich am Donnerstag mit dem Verbot der Sterbehilfe befasst. Nach knapp vier Stunden Befragung von Gegnern und Befürwortern der Sterbehilfe wurde die Verhandlung geschlossen. Eine Entscheidung gab es erwartungsgemäß nicht. Wie Präsident Christoph Grabenwarter sagte, wird der Gerichtshof seine Beratungen in den kommenden Wochen fortsetzen und die Entscheidung dann entweder schriftlich oder mündlich verkünden.

Anders als in Deutschland ist in Österreich nicht nur die „Tötung auf Verlangen“ strafbar. Auch wer andere beim Selbstmord unterstützt, muss mit sechs Monaten bis fünf Jahren Haft rechnen. Befragt wurden in einer öffentlichen Verhandlung sowohl Befürworter als auch Gegner einer Liberalisierung. Die Vertreter der Regierung verteidigten in der Verhandlung die bestehende Rechtslage. Die Antragsteller wiesen das zurück - und kritisierten insbesondere, dass Sterbewilligen anstatt eines assistierten Suizids „Hintertürchen“ angeboten würden.