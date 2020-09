„Persischstunden“: Unauslöschliche Erinnerung an die Namen der Opfer

Jude Gilles rettet im Kriegsjahr 1942 sein Leben, indem er sich gegenüber seinen Nazi-Häschern als persischstämmig ausgibt. Gilles landet vor SS-Offizier Klaus Koch in einem Durchgangslager. Koch, er war im zivilen Beruf tatsächlich Küchenchef, organisiert im Lager die Verpflegung. Er will Persisch (Farsi) lernen, plant er doch schon für die Zeit nach dem Krieg: Koch möchte in Teheran, wo er seinen Bruder vermutet, ein Restaurant eröffnen. Ein Persisch-Grundvokabular für den Iran soll also her.