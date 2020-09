viennacontemporary: Masken, Digitalisierung und Vereinzelung

Alles andere als aus Osteuropa ist die südkoreanische Galerie H.A.N., die mit sich der Vereinzelung verschreibenden Acrylbildern von Myungil Lee hervorsticht. Seine knalligen, monochromen Schattenfiguren starren mit gebeugtem Rücken auf ein Smartphone oder scheinen mitten im Weiß der Leinwand auf etwas zu warten. Einsamkeit ist auch jenes Gefühl, das den Betrachter der Arbeiten der bulgarischen Künstlerin Iskra Blagoeva in der bulgarischen „One Gallery“ befällt: Sei es das Gemälde einer aufrecht und starr in völligem Dunkel sitzenden jungen Frau oder ein Stillleben mit einem toten Vogel - die 1978 geborene Künstlerin kehrt innere Abgründe nach außen.

Die Pseudoanonymität im urbanen Raum thematisiert der aus Moskau stammende Künstler Alexander Vinogradov in seinen großformatigen, an Google Streetview-Bilder angelehnte Gemälden: Auch er macht die Gesichter der zufällig vor die Kamera der Google-Autos laufenden Passanten unkenntlich, schreibt ihnen aber durch Körperhaltung und spezifische Kleidungsstücke Wiedererkennbarkeit ein. Die Digitalisierung findet sich auch in den Arbeiten des estnischen Künstlers Marko Mäetamm wieder, der in seinen Schwarz-weiß-Bildern fiktive Whatsapp-Protokolle abbildet.