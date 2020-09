Wacker-Coach Bierofka: „Fahren nicht hin, um die weiße Flagge zu schwenken“

Neuzugang Fabio Viteritti schont weder sich noch den Gegner: Der Deutsche will heute auch beim Gastspiel in Grödig gegen den FC Liefering den Kampf annehmen.

„Es braucht einen sehr guten Tag“, weiß der stets kampfbereite Wacker-Trainer Daniel Bierofka. Nachsatz: „Aber wir fahren nicht hin, um die weiße Flagge zu schwenken.“ Schwächen wollte der 41-Jährige seinem Gegenüber nicht via Medien verraten, aber vielsagend bleibt seine Analyse dennoch: „Liefering ist am gefährlichsten, wenn du selbst den Ball hast.“ Das berüchtigte Red-Bull-Pressing mache den nicht aufstiegsberechtigten Zweitliga-Tabellenführer zu einem schwer bespielbaren Gegner, in dessen Kader mit dem Jenbacher Thomas Schiestl (18) auch ein hoffnungsvoller Tiroler Mittelfeld-Akteur steht.