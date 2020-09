Anschober sieht in Sachen Corona „Tage der Weichenstellung“

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat die kommende Entwicklung in der Corona-Situation in Österreich als „Tage der Weichenstellung“ bezeichnet. In Wien und Niederösterreich seien die Zahlen zwar zu hoch, „aber seit einigen Tagen ist eine Stabilisierung der Neuinfektionen in einem Großteil Österreichs zu sehen“, meinte Anschober am Donnerstag. „Erfreulich“ sei, dass die Zahl der Testungen in Österreich weiter steige, so der Minister.