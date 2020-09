Gerichtsvollzieher bei Delogierung verletzt: Großfahndung

Bei einer Delogierung am Donnerstagnachmittag in Wien-Wieden sind zwei Gerichtsvollzieher verletzt worden. Der Angreifer flüchtete nach der Tat. Es folgte ein Großeinsatz der Polizei, bestätigte Polizeisprecher Paul Eidenberger einen entsprechenden Online-Bericht der Tageszeitung „Kurier“. Der Angreifer hat demnach die beiden Opfer - eine 37 Jahre alte Frau und einen 39-jährigen Mann - mit einer Luftdruckwaffe geschlagen. Beide erlitten Rissquetschwunden am Kopf.