Erneut illegale Teigtascherl-“Fabrik“ in Wien ausgehoben

Die Finanzpolizei hat am Donnerstag erneut eine illegale Teigtascherl-“Fabrik“ in Wien ausgehoben. In zwei nebeneinanderliegenden Wohnungen in Margareten stellten die Behörden laut Finanzministerium rund 600 Kilo Teigtascherl, riesige Reis-Mengen, Fisch in trübem, abgestandenem Wasser sowie Mehl und andere benötigte Zutaten sicher. Dabei wurden katastrophale hygienische Bedingungen vorgefunden. Die Lebensmittel waren unter Betten bzw. anderen Schlafkojen notdürftig versteckt.