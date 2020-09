Mann schoss in Wien auf Mitarbeiter einer Delogierfirma

Der Serbe besaß in Währing einen Reifenhandel. Dieses Geschäftslokal war im Auftrag des Gerichts von der in Wieden ansässigen Firma delogiert worden. Völlig aufgebracht betrat der 33-Jährige am Donnerstagnachmittag schließlich gegen 14.30 Uhr die Realitätenverwaltung in der Johann-Strauß-Gasse. Laut Zeugen ging er „sehr brutal vor, brüllte herum und bedrohte alle mit dem Tod“, berichtete Polizeisprecher Paul Eidenberger.