Graz – Ein starkes Stück hatte Mercedes vor 41 Jahren auf die Räder gestellt, als der Schah von Persien einen Geländewagen für Patrouillen- und Jagdfahrten bestellt hatte. Noch vor der Projekt-Vollendung, an der Österreich respektive Steyr Daimler Puch, heute Magna Steyr, Graz, einen Löwenanteil in puncto Entwicklung und Produktion hatte – und nach wie vor hat – musste Reza Pahlevi abdanken.

Was aber die G-Klasse (G wie Geländewagen) betrifft, so dachten die Stuttgarter nicht im Entferntesten ans Aufgeben. Das Resultat: Der Offroader heimste ab dem Start (1979) Meriten sonder Zahl ein und manifestierte sich als Ikone. Mit Leiterrahmen, Starrachse, echter Geländeuntersetzung und drei Differenzialsperren, in einer langen Reihe von Variationen, die in erster Generation unter anderem bis zum Cabrio und zum AMG mit V12-Aggregat reichten.