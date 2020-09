Wörgl – In einem Wellenbecken ist das Wasser immer in Bewegung. Doch im Wörgler Erlebnisbad braut sich ein Tsunami zusammen, der Wörgl mitreißen könnte. Auch auf politischer Ebene haben die Wogen mittlerweile eine beträchtliche Höhe erreicht. Erste Anzeichen dafür gab es in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend, wo es einmal mehr um das Erlebnisbad ging und sogar eine Sitzungsunterbrechung nötig wurde.