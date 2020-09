Kurienkardinal verteidigt sich nach dubiosen Transaktionen

Laut dem italienischen Nachrichtenmagazin „L‘Espresso“ soll der aus Sardinien stammende Becciu auf Druck von Papst Franziskus zurückgetreten sein. Der Purpurträger sei beim Heiligen Vater wegen eines Skandals um eine Investition des Vatikan in eine Luxusimmobilie im Londoner Stadtteil Chelsea in Ungnade gefallen.

Beccius Rücktritt könnte mit einer Untersuchung zusammenhängen, die im Vatikan seit dem vergangenen Jahr zu diesem Immobiliengeschäft läuft. Das Bauprojekt war angeblich über in Steueroasen ansässige Fonds und Firmen finanziert worden. Der Vatikan hatte im Jahr 2014 in das Projekt zu investieren begonnen, als Becciu im Staatssekretariat, also der zentralen Verwaltungsstelle des Vatikans, tätig war.

Becciu vertraute laut „L‘Espresso“ dem Finanzexperten Enrico Crasso hohe Summen an. Dieser investierte das Geld in Fonds mit Sitz in Steueroasen. Ferner soll Becciu Geld aus dem Peterspfennig, eine Spendensammlung in den Diözesen der Welt. einer mit der Caritas zusammenarbeitenden Genossenschaft auf Sardinien zugeschanzt haben, in der auch Beccius Bruder mitmischte, berichtete das Magazin. Der Peterspfennig (Obolo di San Pietro) ist eine wesentliche Einnahmequelle für den Heiligen Stuhl und wird er für humanitäre Zwecke sowie für allgemeine Aufgaben der Kirchenleitung verwendet.