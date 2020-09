Prozess mit Ibiza-Video-Hintergrund in Krems gestartet

Am Landesgericht Krems hat am Freitag ein Prozess mit speziellem Hintergrund begonnen. Angeklagt ist jener ehemalige Sicherheitsberater, der den mutmaßlichen Begleiter der Oligarchen-Nichte im Ibiza-Video ausgebildet haben will. Vorgeworfen werden ihm u.a. Verleumdung und grob fahrlässige Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen. Der 48-Jährige bekannte sich teilweise schuldig. Nach einem Statement des Niederösterreichers wurde die Verhandlung auf 23. Oktober vertagt.