Bayerns Martinez beim Zuschauer-Testlauf als „Mr. Supercup“

Den Supercup-Jubel hat Bayern München um Matchwinner Javi Martinez und David Alaba vor den endlich wieder im Stadion feiernden Fans am Donnerstag besonders genossen. Nach dem 2:1 nach Verlängerung gegen einen starken FC Sevilla rückte die Corona-Pandemie und die umstrittene Austragung der Partie im Risikogebiet Budapest im Moment der großen Glücksgefühle kurz in den Hintergrund. „Es hat gut getan, dass Fans wieder im Stadion waren“, sagte Trainer Hansi Flick.

Die Geschichte des Abends schrieb am Feld Javi Martinez, der als Joker kurz nach seiner Einwechslung in der 104. Minute das Siegtor köpfelte. Schon beim ersten Münchner Supercup-Gewinn 2013 in Prag gegen Chelsea hatte er die Bayern in der Nachspielzeit der Verlängerung mit einem Tor ins Elfmeterschießen gerettet - wo sie schließlich triumphierten.