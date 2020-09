Marina Faust erhielt den Salzburger Otto-Breicha-Preis

Fotografie, Videos, Installationen, Collagen, Sprache, Performances: Die 1950 in Wien geborene Künstlerin Marina Faust ist in vielen Medien daheim. Am Freitag wurde Faust anlässlich der Präsentation einer Werkschau im Salzburger Rupertinum mit dem Otto-Breicha-Preis für Fotokunst 2019 ausgezeichnet. Die Jury lobte das facettenreiche und umfangreiche Werk der Künstlerin.