Georg Willi: "Volles Vertrauen in Corona-Konzept"

Das Ländle, zuletzt mit einer Reisewarnung aus Deutschland belegt, ist bei den Anti-Covid-Maßnahmen strenger als der Rest Österreichs. Diesseits des Arlbergs sind bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen maximal 1500, im Freien sogar bis zu 3000 Besucher möglich. Voraussetzung ist ein behördlich genehmigtes Covid-19-Präventionskonzept.

In Innsbruck wird an den Besucherzahlen nicht gerüttelt. Bürgermeister Georg Willi (Grüne) spricht sich ohne lange Vorrede dafür aus, „dass Kultur stattfinden können soll“. Er setze volles Vertrauen in das im Sommer erprobte Sicherheitskonzept der Festwochen: „Personalisierte Tickets, neben jedem besetzten Sitz bleibt einer frei, Maskenpflicht bis zum Sitzplatz, Verteilung der Besucher beim Eintreffen und Verlassen des Hauses.“