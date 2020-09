Österreichische Jazzlegende Hans Salomon ist tot

Geboren wurde Salomon 1933 in Wien, wo er bei Fatt­y George lernte und 1954 die Austrian All Stars mit Joe Zawinul sowie drei Kollegen gründete. Vier Jahre später folgten erste große internationale Auftritte, als er beim Newport Festival in den USA und bei der Brüsseler Weltausstellung spielte. Dort hatt­e er eine kurze Liaison mit Sarah Vaughan, der im Laufe seines Lebens unzählige weiter­e sowie fünf Ehen folgten. Der musikalische Erfolg des Saxofonisten zeigte sich in seiner Zusammenarbeit mit prominenten Jazzmusikern wie Ell­a Fitzgerald, Art Farmer oder Ray Charles.