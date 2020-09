Seniorentickets bleiben an das Alter gebunden: „Fadenscheinige Begründung“

Innsbruck – Die Liste Fritz nennt es „PensionsPlus-Ticket“. Ein eben solches soll die schwarz-grüne Landesregierung mit dem Verkehrsverbund Tirol (VVT) ausverhandeln. Das Ziel dieses im Jänner eingebrachten Antrages ist klar umrissen: Ein solches Ticket solle allen Pensionisten in Tirol zugute kommen. Und zwar unabhängig von deren Alter. Wird es aber nicht. In einer Stellungnahme des VVT, welche zur Ausschuss-Behandlung dieses Antrags ab Mittwoch vorliegt, wird dem Antrag der Stuhl vor die Türe gestellt.

Liste-Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider stößt dabei aber sauer auf, dass somit all jene, die bereits vor diesem Alterslimit in Pension gehen, durch die Finger schauen. Zur Erinnerung: Das gesetzliche Pensionsantrittsalter der Frauen liegt bei 60, das der Männer bei 65 Jahren. 2018 lag das Durchschnittsalter beim Pensionsantritt bei 59,4 bzw. 61,5 Jahren. „Hier wird eine Gruppe auf Jahre ausgegrenzt“, ärgert sich Haselwanter-Schneider. Viele – speziell mit niedrigen Pensionen – seien auf verbilligte VVT-Tickets aber angewiesen. Die Liste Fritz fordert daher die Entkoppelung vom Alter und die Bindung an einen Pensionsbescheid eines gesetzlichen Pensionsversicherungsträgers. Ähnlich wie in Linz.