Rodionov nach Sieg über Ofner im Paris-Hauptfeld

Jurij Rodionov ist neben Dominic Thiem und Dennis Novak der dritte Österreicher im Hauptfeld der French Open 2020. Der 21-jährige Niederösterreicher rang am Freitag in der letzten Qualifikationsrunde seinen Landsmann Sebastian Ofner mit 6:4,3:6,6:3 nieder und darf sich nun auf seine Premierenteilnahme bei einem Grand Slam Turnier freuen.

Es war auch Rodionovs erster Sieg gegen Landsmann Ofner. Der drei Jahre ältere Steirer hat im Gegensatz zu Rodionov bereits Major-Erfahrung. Vor drei Jahren überraschte er in Wimbledon mit dem Einzug in die dritte Runde, seitdem hat Ofner aber keine Major-Teilnahme mehr geschafft.

Rodionov, der seinen Gegner in Runde eins erst zugelost bekommt, bedankte sich auch bei Javier Frana. Mit dem argentinischen Ex-Spieler als Touring-Coach unter den Fittichen von Wolfgang Thiem, der auch den Kontakt zu Frana herstellte, fühlt sich Rodionov sehr wohl. „Nachdem ich angefangen habe, mit Javier zu arbeiten, sind viele Dinge wieder in die richtige Schiene gekommen. Ich nenne ihn auch meinen Mentor, weil er on und off the Court ein super Mensch ist“, sagte Rodionov in Paris.