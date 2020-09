Nehammer lehnt Verteilung von Flüchtlingen weiter ab

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hat einer Verteilung von Asylsuchenden in der EU neuerlich eine Absage erteilt. „Es kann keine zusätzliche Aufnahme von Migranten in Österreich geben. Unser Land ist bereits jetzt überproportional belastet und leistet ebenso einen großen Beitrag wie auch die Länder an der Außengrenze“, teilte Nehammer am Freitag nach Gesprächen mit der EU-Kommission mit.