Rapid vor SKN St. Pölten gewarnt

Rapid bekommt es am Samstag in der Fußball-Bundesliga auswärts mit einem ungeliebten Gegner zu tun: Den SKN St. Pölten, gegen den es in der vergangenen Saison nur einen Punkt gab. Fußball-Meister Red Bull Salzburg bestreitet indes bei der SV Ried die Generalprobe für das Rückspiel im Champions-League-Play-off gegen Maccabi Tel Aviv. Altach empfängt die WSG Tirol. Alle Spiele beginnen um 17.00 Uhr.