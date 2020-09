WAC im Schlager der Runde bei Torlawine LASK zu Gast

Der LASK geht nach der Europacup-Torlawine mit geschwellter Brust in den Schlager der Bundesliga-Runde im Heimspiel am Sonntag (17.00 Uhr) gegen den WAC. Die Kärntner rechnen sich allerdings in Linz gute Chancen auf Zählbares aus. Ebenfalls interessant könnte das Steiermark-Derby zwischen dem TSV Hartberg und Sturm Graz werden (14.30 Uhr). Die Austria rechnet indes beim Spiel gegen die Admira mit drei Punkten (14.30 Uhr).

Der WAC erwies sich in der vergangenen Saison als harter Brocken für den LASK. Zweimal behielten die Kärntner mit 1:0 die Oberhand. „Vielleicht können wir diesen Lauf des WAC drehen“, hoffte LASK-Trainer Dominik Thalhammer auf ein Ende dieser Serie. „Wir haben gute Erinnerungen an die letzte Saison, wo wir auswärts zweimal gewinnen konnten. Auch für Sonntag sind wir zuversichtlich, dass wir in Linz drei Punkte mitnehmen können“, blickte WAC-Trainer Ferdinand Feldhofer optimistisch voraus. Sollte seine Elf nicht verlieren, würde sie den bisherigen Clubrekord von fünf ungeschlagenen Auswärtsspielen in Folge einstellen.