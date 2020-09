Rodionov und Haas zogen in Hauptbewerb der French Open ein

Der letzte Tag in der Qualifikation für die Tennis-French-Open hat Österreichs Tennis zwei weitere Teilnahmen an den Einzel-Hauptbewerben gebracht. Jurij Rodionov siegte in einem Duell mit seinem Landsmann Sebastian Ofner 6:4,3:6,6:3 und steht damit erstmals in einem Major-Hauptfeld. Barbara Haas besiegte in der letzten Qualifikationsrunde die Rumänin Elina Gabriela Ruse 6:4,7:5. Fix im Hauptbewerb waren US-Open-Sieger Dominic Thiem und Dennis Novak gestanden.